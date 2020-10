EPIDEMIE Le président français s’exprimera à la suite d'un Conseil de défense et du Conseil des ministres

Emmanuel Macron — Lemouton / POOL/SIPA

Emmanuel Macron s’exprimera à 20 heures ce mercredi à la télévision pour annoncer les nouvelles mesures sanitaires contre le coronavirus , a annoncé ce mardi l’Elysée. Ces nouvelles restrictions, qui pourraient aller jusqu’à un reconfinement national, seront décidées mercredi matin au cours d’un Conseil de défense avant le Conseil de ministres.

En plus du reconfinement​ national, les autres options régulièrement évoquées ces derniers jours sont un couvre-feu plus radical, qui commencerait à 19 ou 17 heures et durerait l’intégralité des week-ends, ou des reconfinements territoriaux selon l’incidence des régions.