Jean Castex à la sortie du Conseil des ministres, le 7 octobre 2020. — Alfonso Jimenez//SIPA

Au cas où on en douterait encore, ça commence vraiment à sentir mauvais pour les annonces de ce mercredi soir. Le Premier ministre, Jean Castex, a jugé ce mardi « indispensables » de « nouvelles mesures » pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, qu’il doit présenter jeudi à l’Assemblée nationale et au Sénat, a-t-il annoncé dans un message publié sur Twitter.

« Nous devons mobiliser non seulement la représentation nationale mais l’ensemble de notre pays », a poursuivi le chef du gouvernement, qui reçoit ce mardi soir les chefs de partis et associations d’élus, et ensuite les partenaires sociaux à Matignon.

Une manière de préparer les esprits à l’intervention que fera le président Emmanuel Macron mercredi à la télévision, à partir de 20h. Ces nouvelles restrictions, qui pourraient aller jusqu’à un reconfinement national, seront décidées le matin au cours d’un Conseil de défense avant le Conseil de ministres