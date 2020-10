CONSOMMATION Il sera possible de manger entre 11h et 15h puis entre 18h et 20h30. Pas dans d’autres plages horaires

Une table du restaurant « Chez Yvonne », à Strasbourg. — N.W./20Minutes

Des terrasses occupées pendant toute la journée et jusqu’au couvre-feu… La préfète du Bas-Rhin n’a pas apprécié quelques scènes vues ce week-end dans le département, en particulier à Strasbourg. Ce lundi, Josiane Chevalier a donc décidé de durcir le ton.

La représentante a défini des mesures plus strictes concernant les restaurants. Désormais, ils ne pourront plus être ouverts qu’entre 11 et 15h, puis entre 18h et 20h30. « Le sens de cette mesure est de diminuer les contacts sociaux », a justifié la préfète qui a aussi redéfini des règles claires concernant les débits de boissons. Les bars doivent bien être totalement fermés. Quant à ceux qui ont des activités annexes, « ils ne peuvent ouvrir que pour ces activités annexes, pas pour servir des boissons », a-t-elle insisté.

Dans le Bas-Rhin, la situation de l’épidémie s’est nettement dégradée. Ce lundi, l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est a communiqué le chiffre de 466 cas positifs au covid-19 sur 100.000 habitants dans l’eurométropole de Strasbourg. Dans le département, 164 patients sont actuellement hospitalisés, touchés par le virus.