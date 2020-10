SOLIDARITE Selon le directeur de l’Organisation, si les pays riches ne coopèrent pas avec les plus pauvres cela « prolongera la pandémie »

Essai d'un vaccin contre le Covid-19, à Johannesburg le 24 juin 2020. — Siphiwe Sibeko/AP/SIPA

Face à la pandémie de coronavirus qui secoue le monde, l’heure doit être à la coopération. Ce message ne semblant pas évident, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé clairement dimanche à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin. Dans un discours vidéo à l’ouverture d’un Sommet mondial de la santé de trois jours à Berlin, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que le seul moyen de surmonter la crise était de le faire ensemble et de s’assurer que les pays plus pauvres ont un accès équitable à un vaccin.

« Il est naturel que les pays veuillent d’abord protéger leurs citoyens, mais si et quand nous disposerons d’un vaccin efficace, nous devrons également l’utiliser efficacement. Et la meilleure façon d’y parvenir est de vacciner certaines personnes dans tous les pays plutôt que toutes les personnes en certains pays », a-t-il martelé. « Permettez-moi d’être clair : le nationalisme vaccinal prolongera la pandémie, ne la raccourcira pas », a-t-il averti.

Dix vaccins en phase 3

Des dizaines de vaccins contre le Covid-19 sont actuellement testés dans des essais cliniques, dont dix sont au stade le plus avancé de phase 3, impliquant des dizaines de milliers de volontaires. L’Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et un grand nombre d’autres pays ont déjà passé d’importantes commandes aux entreprises qui créent les vaccins les plus prometteurs.

Mais les inquiétudes grandissent quant au fait que les pays les moins riches pourraient être négligés. L’OMS a lancé un programme international, baptisé Covax, pour aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins, mais elle a eu du mal à réunir les fonds nécessaires.