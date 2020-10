RESTRICTIONS Près de 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24h en Italie, qui a pris de nouvelles mesures restrictives : fermeture des cinémas et théâtres tandis que les bars et restos arrêtent de servir dès 18h

L'Italie a adopté dimanche 25 octobre de nouvelles mesures restrictives: bars et restaurants devront arrêter de servir à 18h. — Francesco Fotia/AGF/SIPA

Adieu ciné et pot entre collègues ou amis… Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a renforcé dimanche les restrictions contre le coronavirus, après la publication de chiffres record de nouvelles contaminations, malgré l’opposition des gouverneurs de régions et des manifestations contre le couvre-feu.

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu’au 24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18h, ont annoncé les services du Premier ministre.

20.000 nouveaux cas en 24h

Quelque 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures en Italie, selon le comptage annoncé par les autorités samedi, un record national. Au total, plus de 500.000 cas d’infection et 37.000 décès ont été recensés dans le premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie. « Semi-confinement pour un mois », proclamait le quotidien Reppublica, soulignant que Giuseppe Conte n’avait pas déployé beaucoup d’efforts pour apaiser les gouverneurs des régions, qui ont prôné des mesures moins radicales pour sauver les entreprises durement touchées par le confinement du printemps.

Les écoles restent ouvertes

Les écoles et les maternelles resteront cependant ouvertes, alors que 75 % des classes dans les lycées et les universités se tiendront en ligne. La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés. Les nouvelles mesures ont été annoncées quelques heures après une manifestation de dizaines de partisans de l’extrême droite protestant contre le couvre-feu, qui ont affronté les forces de l’ordre anti-émeute dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Rome.

Quelque 200 militants masqués appartenant au groupe néo-fasciste Forza Nuova ont lancé des projectiles vers la police et incendié des poubelles.

A Naples (sud), des incidents avaient déjà éclaté la nuit précédente, lorsque des jeunes s’opposant au couvre-feu avaient affronté les forces de l’ordre. Ces incidents font suite aux décisions prises cette semaine d’imposer un couvre-feu dans trois régions : celles de Rome (Latium), Milan (Lombardie) et Naples (Campanie).

Mais les gouverneurs de régions ont averti que la fermeture des entreprises exacerberait les tensions sociales alors que le confinement du printemps a précipité l’Italie dans sa pire récession économique de l’après-guerre. Le gouverneur de la région de Friuli Venezia Giulia (nord-est), Massimiliano Fedriga, en a appelé au Premier ministre, avertissant que « les tensions sociales s’accroissent et les risques s’aggravent si nous n’adoptons pas des mesures justes et raisonnables ».