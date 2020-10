Sinovac, Spoutnik V... Quels traitements contre le Covid-19 ? — 20 Minutes

A quand la fin du port du masque dans la rue et l’éradication du coronavirus ? De la Russie à la Chine en passant par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, chacun y va de son remède pour tenter de libérer une bonne partie de la population mondiale de son entrave masquée. Et décrocher, par la même occasion, le petit pactole qui va avec.

Certains n’hésitent d’ailleurs pas à nouer de nouveaux partenariats politiques et économiques dans l’espoir de multiplier les tests grandeur nature.

De l’antiviral aux vaccins

Si la Chine reste le pays le plus avancé dans la recherche d’un vaccin anti-Covid, elle est talonnée par la Russie qui a fait expédier au Venezuela, entre autres, plusieurs lots de son «Spoutnik V». Aux Etats-Unis, pas de vaccin pour le moment mais un antiviral à première vue efficace : le remdesivir.

Des essais de phase III, dernière étape avant l’homologation d’un vaccin, sont déjà en cours à l’étranger. En France, rien pour l’heure, la circulation du virus étant encore jugée insuffisante.