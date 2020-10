EPIDEMIE Cinq des six départements de la région Paca seront placés en couvre-feu dès vendredi minuit face à une hausse inquiétante des contaminations au Covid-19

Un homme masqué dans le centre-ville de Marseille — NICOLAS TUCAT / AFP

Le gouvernement a décidé de placer cinq des six départements de région Paca sous couvre-feu. Seules les Alpes-de-Haute-Provence restent donc épargnées de l’interdiction de sortir entre 21 h et 6 h du matin. Dans les autres départements (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes et Vaucluse), la mesure sera appliquée dès ce samedi à 0h01.

Le président de la région Renaud Muselier a réagi ce jeudi sur Twitter : « Tous les dispositifs de soutien aux secteurs touchés, bâtis pendant la 1re vague, sont réactivés et à la disposition de tous les territoires de ma région ! »

Dans les Hautes-Alpes, le taux d’incidence – nombre d’individus affectés par tranche de 100.000 habitants – connaît une hausse inquiétante, passant en une semaine de 155 contaminations à 299, selon les prévisions de l'ARS (agence régionale de santé) Paca. « Le couvre-feu est aujourd’hui indispensable », estime alors Jean-Marie Bernard, président (DVD) du département. Dans les Bouches-du-Rhône, on compte 310 infections pour 100.000 habitants, soit le chiffre le plus important de la région.