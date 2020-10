Restaurants, apéros, raclette ou tranquille à la maison... Certains Français profite de leur dernière soirée avant le couvre-feu — bridgesward pixabay

Le couvre-feu commence dans neuf métropoles françaises ce vendredi soir dès minuit.

Les habitants de ces zones d’alerte maximale au Covid-19 nous ont raconté comment ils comptaient profiter de leur dernière soirée.

Raclette, restau, apéros, rien… Chacun sa soirée.

Derniers instants de liberté. Le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron commence ce vendredi soir à minuit en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Aix-Marseille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse et Rouen. Il reste donc quelques heures aux habitants à la sortie de leur travail pour profiter une dernière fois d’une retrouvaille nocturne entre amis ou avec des proches après 21 heures. 20 Minutes a demandé à ses lecteurs quels étaient leurs plans.

Chez certains, on se précipite pour au moins faire « la première raclette de la saison » un peu avant l’heure. « Mais pas la dernière », précise Line qui respecte les recommandations du gouvernement en ne se réunissant qu’à six autour de l’appareil chauffe fromage. Pour Françoise, ça sera rendez-vous « dans une pizzeria du quartier avec quatre copines », à 19h30, histoire de profiter le plus possible.

« Soirée jusqu’à 6 heures »

Pour d'autres, c’est l’occasion de faire le premier test de ce à quoi ressemblera peut-être leur future vie sociale dans les prochaines semaines. « Le plan est assez simple et vise à considérer ce soir comme un banc d’essai pour les prochaines semaines : une soirée jusqu’à 6 heures. Si succès il y a, ce sera reproduit tous les week-ends, voire même en semaine s’il le faut », lance Thibault qui a visiblement un peu de mal à accepter les décisions du gouvernement.

Pour les plus raisonnables, qui ne veulent ou ne peuvent pas tenir toute la nuit, tout est une question d’organisation : « On va fêter cette dernière soirée autour d’un repas chez des amis et on restera dormir sur leur canapé », explique Frédérique qui précise qu’elle déménage avec couette et coussins.

« Qu’est-ce qu’on apprécie le calme »

Ces restrictions ne font pourtant pas que des malheureux. « Qu’est-ce qu’on apprécie le calme. De toute façon, il y a déjà beaucoup moins de monde qui traîne dans les rues, depuis l’annonce de la pandémie. Donc, ça va encore accentuer le silence », se réjouit Danielle qui prévoit une soirée au coin du feu avec petits plats mijotés et bouteille de vin pour fêter ses trente-deux ans de mariage (elle a donc réussi à se marier, elle).

Pas de gros changements non plus pour Sandrine, 49 ans, qui sortait déjà peu après 21 heures. « Par contre, pour mes fils de 20 ans, je trouve cela très moche en effet ». 20 Minutes leur souhaite en tout cas une belle soirée, quels que soient leurs plans.