Vous avez l’impression d’être un chat noir et que les éléments s’acharnent pour que vous et l’élu(e) de votre cœur ne puissiez pas célébrer votre amour en 2020 ? Ce jeudi, Jean Castex a annoncé que désormais, toutes les fêtes privées comme les mariages étaient interdites en France dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public. Le couvre-feu quant à lui prend effet en Ile-de-France et dans huit métropoles dès ce vendredi minuit.

Alors que cela faisait des mois que vous l’organisiez, que vous aviez déjà dû le repousser ou l’annuler à cause du confinement au printemps dernier, vous êtes à nouveau contraint, à cause du couvre-feu ou des nouvelles restrictions nationales d’annuler votre mariage ? Combien de fois avez-vous dû le décaler ? Avez-vous perdu des convives, à force ? Ce nouveau coup dur vous démotive-t-il ? A-t-il créé des tensions dans votre couple ou avec vos proches ? Avez-vous perdu de l'argent avec ces annulations ? Psychologiquement, ces annulations successives vous ont-elles atteint ? Racontez-nous, votre témoignage pourra faire l'objet d'un article.