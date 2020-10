Les marins-pompiers procèdent à un dépistage du coronavirus sur le Vieux-Port de Marseille — SOPA Images / SIPA/SIPA

La sentence est donc tombée. Après des doutes sur le sujet qui ont duré toute la journée, et des négociations en préfecture avec les maires concernés, le couvre-feu en vigueur à partir de samedi dans les Bouches-du-Rhône concernera bien les 92 communes de la métropole d’Aix- Marseille Provence, a appris 20 Minutes auprès du président de région Renaud Muselier.

Jusqu’ici, les mesures les plus coercitives ne concernaient que Marseille et Aix-en-Provence, toutes deux considérées comme les principaux foyers de contamination au coronavirus dans les Bouches-du-Rhône. Plus d’un million de personnes habite la métropole.