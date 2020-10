Un billet de train pourra faire office d'attestation de sortie pendant le couvre-feu — ALLILI MOURAD/SIPA

Pour les habitants d’Ile-de-France et des huit métropoles concernées par la nouvelle mesure de couvre-feu, plus question de se balader dans la rue entre 21 h et 6 h du matin a moins d’avoir un justificatif. Celui-ci sera bientôt téléchargeable sur le site du gouvernement pour des raisons précises comme le travail, si on a un train, pour aller à la pharmacie de garde, pour sortir un animal de compagnie ou encore pour aider un proche en situation de dépendance.

Lors de sa conférence de presse ce jeudi, Jean Castex a indiqué que les billets de train ou d’avion après 21 heures pouvaient faire office de dérogation. « Si vous avez votre train-couchette, par exemple, ou un avion après 21 heures, si vous êtes muni de votre billet, de votre justificatif de transport, vous pourrez aller le prendre et ça vaudra dérogation », a-t-il assuré. En l’absence de justificatif, les Français circulant dans les zones concernées par le couvre-feu risquent une amende de 135 euros.