Un restaurant fermé à Barcelone, le 14 octobre 2020. — SOPA Images / SIPA/SIPA

A l’image des restrictions annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron, l’Europe tente de stopper la deuxième vague de coronavirus. De fortes mesures de protection ont ainsi été instaurées en Irlande du Nord, en Irlande, en Catalogne, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne où un nombre record de cas quotidiens a été enregistré.

Boris Johnson sous pression

L’Irlande du Nord a par exemple annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni. Elle fait en effet face à « une augmentation très inquiétante du nombre de cas et des hospitalisations », a déclaré la Première ministre Arlene Foster, avec 6.286 nouveaux cas ces sept derniers jours. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines, les commerces ne pourront plus vendre d’alcool à partir de 20h00 et les rassemblements de plus de 15 personnes, hormis les événements sportifs autorisés, seront interdits. La pression s’accroît donc maintenant sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour prendre des décisions similaires en Angleterre.

De l’autre côté de la frontière, en Irlande, les citoyens n’auront quant à eux plus le droit de se rendre les uns chez les autres, et les régions frontalières avec l’Irlande du Nord vont être soumises à de nouvelles restrictions drastiques, a annoncé mercredi le Premier ministre Micheal Martin.

Bouclage partiel de Madrid

Bars et restaurants vont aussi fermer pendant quinze jours en Catalogne. L’annonce de cette mesure intervient après le bouclage partiel de Madrid et d’autres restrictions prises en Andalousie, en Navarre ou en Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33.000 personnes.

L’Allemagne a pour sa part annoncé jeudi un nombre record de cas quotidiens : 6.638, contre un précédent maximum de 6.294 cas le 28 mars. La chancelière Angela Merkel a ordonné de nouvelles restrictions à l’issue d’une réunion avec les responsables des 16 Etats régionaux. Le nombre de participants à des événements privés sera par exemple limité dans les régions enregistrant plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours. Et si le chiffre de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants est franchi, des règles encore plus draconiennes seront imposées, comme la limitation des réunions privées à dix personnes de deux foyers maximum et la fermeture des restaurants à 23 h 00.