Coronavirus : En Europe quels sont les pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire ? — 20 Minutes

L’analyse de la crise sanitaire ne peut se faire de façon manichéenne. Les pays européens ont été frappés différemment dans le temps et la manière par lecoronavirus. Plusieurs mois après le début de la pandémie et à l’heure où une deuxième vague déferle sur l’Europe, des rapports commencent à tomber dans chaque pays sur la gestion de cette crise.

En France, une Mission d’évaluation indépendante a rendu mardi un rapport intermédiaire dans lequel les experts ont dénoncé des « défauts d’anticipation et de gestion » du pays. Dans ce document d’une trentaine de pages, la réponse française à la crise est comparée à celle des autres pays occidentaux et notamment européens. Quels pays se sont distingués lors de la gestion de la pandémie ?

Différents prix

L’Allemagne a par exemple réussi à contenir la pandémie à ses débuts grâce à des tests massifs dès février et une politique d’isolement des malades. De son côté, la Norvège a plutôt opté pour une tactique visant à dissuader sans interdire. La Grèce et le Portugal ont opté pour le zéro risque, avec un confinement éclair. L’Autriche et la Suisse se démarquent avec un nombre très peu élevé de décès lié au Covid-19.

Quant à la France, elle remporte tout de même un prix : celui de championne du monde de production de masques en tissu alors qu’elle souffrait d’une pénurie en début de crise.