Un nouveau foyer de contamination au coronavirus ​a été détecté chez des soignants de l’AP-HM, a appris 20 Minutes auprès de la direction des hôpitaux marseillais, confirmant une information de La Provence. Dans un communiqué, l’AP-HM précise que « huit infirmiers de l’équipe du bloc de chirurgie cardiaque de l’hôpital de la Timone » étaient positifs.

Le Pr Frédéric Collart, chef du service de chirurgie cardiaque, a assuré que « ce cluster n’est pas inquiétant ». « C’est une infirmière du bloc qui a été contaminée par un contact familial et ne se savait pas positive », a-t-il détaillé. Cette dernière aurait « contaminé ses collègues lors d’une pause déjeuner, quand elles enlèvent leurs masques ».

Pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise, « on a demandé à ceux qui travaillent l’après-midi de manger en dehors de l’hôpital, et aux autres de manger dans des pièces mieux ventilées et à tour de rôle », a indiqué le Pr Collart.