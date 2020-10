EPIDEMIE Dans un nouvel arrêté pris ce dimanche, le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé de quinze jours les mesures restrictives dans les bars et restaurants de Marseille et d’Aix-en-Provence contre le coronavirus

Un bar sur le Vieux-Port de Marseille — Christophe SIMON / AFP

La situation n’est pas près de s’améliorer pour les professionnels de la restauration à Marseille et Aix-en-Provence. Ce dimanche, le préfet des Bouches-du-Rhône ​a pris un nouvel arrêté qui prolonge jusqu’au 27 octobre les mesures restrictives mises en œuvre dans les bars et les restaurants de ces deux villes, alors que le précédent arrêté arrivait à expiration.

Dans cet arrêté, Christophe Mirmand confirme la fermeture des bars et des salles de sport à Marseille et Aix-en-Provence, toutes deux placées en zone d’alerte maximale. Les restaurants et brasseries sont ouverts uniquement jusqu’à minuit et demi et doivent respecter le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement.