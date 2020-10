Dans les rues de Lyon, le 22 août 2020. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passeront à partir de samedi en zone d’alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l’épidémie de Covid-19, a annoncé ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

« La situation s’est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours », ce qui va conduire à « basculer » certaines d’entre elles dans un niveau supérieur d’alerte, a expliqué le ministre lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Ainsi, pour Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, où l’incidence a dépassé le seuil d’alerte de 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants et plus de 30 % des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid, « un passage en zone d’alerte maximale a été décidé par le président », a déclaré Olivier Véran. Cette mesure sera effective « samedi matin ».

Surveillance renforcée à Dijon et Clermont-Ferrand

Pour Toulouse et Montpellier, « nous nous donnons quelques jours », jusqu’à lundi matin, pour prendre éventuellement cette même décision, a-t-il ajouté. Ce classement en alerte maximale, déjà valable pour Aix-Marseille, Paris et la Guadeloupe, implique des mesures sanitaires renforcées, comme la fermeture des bars.

Le ministre a d’autre part indiqué que Dijon et Clermont-Ferrand seraient placés à partir de samedi matin en alerte renforcée, un cran en dessous. « La situation sanitaire continue hélas de se dégrader en France », a-t-il insisté, notant malgré tout une amélioration sensible à Nice et Bordeaux et une inflexion positive à Rennes et Aix-Marseille.

Interrogé sur le risque que Paris puisse basculer en « urgence sanitaire », catégorie la plus élevée qui ne concerne aucune partie du territoire à ce stade, le ministre a envisagé cette hypothèse si, par exemple, l’occupation des lits de réanimation par des malades Covid dépassait 60 %, contre un peu moins de 40 % actuellement. Cela pourrait provoquer d’autres mesures, comme « des fermetures de commerce non essentiel j’imagine », a-t-il ajouté. Mais « mon message n’est pas de dire + on va vers ça + », a assuré le ministre, appelant à la vigilance de tous pour lutter contre la propagation du virus.