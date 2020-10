l'UE passe contrat aux USA pour 500.000 doses de remdesivir — Ondrej Deml/AP/SIPA

« Aujourd’hui, nous garantissons l’accès au Remdesivir pour le traitement de 500.000 patients qui en ont besoin », a annoncé jeudi la Commission européenne. Un accord avec le groupe pharmaceutique américain Gilead pour la fourniture de 500.000 doses de remdesivir, un antiviral autorisé dans l’Union européenne pour traiter les malades du coronavirus.

« Grâce à nos marchés publics communs, nous donnons aux pays européens les moyens d’unir leurs forces et d’avoir accès aux équipements et aux médicaments essentiels », a expliqué la commissaire à la Santé Stella Kyriakides dans un communiqué.

Tous les pays de l’UE, le Royaume-Uni et six pays candidats concernés

« Le Veklury est, à ce stade, le seul médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE pour le traitement de patients ayant besoin d’un apport en oxygène », précise la Commission européenne.

Tous les pays de l’Uunion européenne, les pays membres de l’Espace Economique Européen, le Royaume-Uni et six pays candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Kosovo et Bosnie-Herzégovine) bénéficient de ces achats.

De 33.380 à plus de 500.000

Le groupe Gilead produit le Veklury, la marque du Remdesivir. L’accord annoncé prévoit la possibilité d’augmenter l’offre au-delà des 500.000 doses.

Un précédent contrat avec le groupe américain a permis la distribution de 33.380 traitements de Veklury dans l’UE et au Royaume-Uni depuis le mois d’août, a rappelé la Commission.