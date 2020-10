Coronavirus: Nombre record de contaminations — FRED SCHEIBER/SIPA

Alors que plus de 18.700 cas de coronavirus ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi qu’il y aurait « plus de restrictions » dans les prochains jours dans les zones où le virus circule trop vite.

« J’ai tenu ce matin un Conseil de défense sur le sujet », a annoncé Emmanuel Macron en direct de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Des annonces seront faites jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de son point hebdomadaire, a-t-il ajouté.

Un record de cas de coronavirus

« L’épidémie continue de monter », a continué le président. « Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l’on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celle qu’on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône où dans Paris et la petite couronne », a fait valoir le chef de l’Etat.

Ce mercredi, 18.746 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en France, un record depuis le déconfinement. Indice très surveillé par les autorités sanitaires, le taux de positivité des tests a bondi, passant à 9,1 %. Depuis mardi, 96 clusters supplémentaires sont en cours d’investigation, c’est 1.267 en tout. 80 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 32.445 morts du coronavirus.