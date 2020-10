NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Nous faisons appel à vous pour inonder le monde d’une vague rose en hommage à toutes celles et ceux qui se battent contre le cancer du sein

Jeudi 1er octobre a débuté Octobre rose, mois de sensibilisation sur le cancer du sein. — Canva/Illustration

Qui dit mois d’octobre, dit Octobre rose. L’occasion de sensibiliser le monde et de soutenir la recherche sur la lutte contre le cancer du sein. En France, une femme sur huit risque de développer la maladie au cours de sa vie.

Et malgré le contexte sanitaire particulier, lié à l’épidémie de Covid-19, les acteurs restent très mobilisés mais s’inquiètent également du retard dans les dépistages, la prise en charge et le suivi de certaines patientes, qui pourrait avoir des conséquences dramatiques dans les années à venir.

Comme tous les ans, il est donc important d’alerter sur l’importance de se faire dépister. Et pour faire honneur à toutes ces femmes et leur entourage, confrontés au cancer du sein, nous faisons appel à vous : partagez avec nous vos plus belles photos de couleur rose pour illustrer Octobre rose. Vous pouvez joindre à votre cliché un petit mot de soutien.

Pour nous les envoyer, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos seront partagées sur nos réseaux sociaux, et pourront être publiées dans notre journal. A vous de jouer.