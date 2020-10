L'Inserm recherche 25.000 volontaires pour tester les vaccins anti-Covid. — Bruno BEBERT/SIPA

Envie d’aider la recherche ? Prêt à donner un peu de votre temps à la science ? La France a besoin de vous. Alors que la planète, plongée dans la pandémie de Covid-19, est suspendue aux avancées des chercheurs du monde entier qui planchent pour élaborer des vaccins anti-Covid efficaces, l’Inserm lance un appel pour recruter 25.000 volontaires majeurs, jeunes et âgés. L’objectif de cette opération de grande ampleur : tester de potentiels vaccins contre le coronavirus. La plateforme d’information et d’inscription « Covireivac » a ainsi été lancée le 1er octobre à leur intention.

Les volontaires, qui doivent avoir 18 ans ou plus, sont invités à remplir un questionnaire de santé sur le site covireivac.fr, qui permettra ensuite aux chercheurs de les sélectionner selon les besoins des essais envisagés. Peu représentées ou absentes des essais vaccinaux, les personnes de 65 ans ou plus, principales victimes de la maladie, et celles qui ont des facteurs de risque (diabète, obésité, maladies pulmonaires, hypertension artérielle, insuffisance rénale), sont appelées à participer. « Dans les semaines et mois qui viennent, on va solliciter les inscrits », a indiqué le Dr Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin à Paris (AP-HP) et coordinatrice de Covireivac lors d’une conférence en ligne.

Vous comptez répondre à cet appel ? Quelles raisons vous motivent à vous porter volontaire ? Quel âge avez-vous ? Avez-vous des appréhensions particulières à l’idée de tester des vaccins potentiels ? Racontez-nous.