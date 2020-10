Coronavirus EN DIRECT : « Aujourd’hui, le nombre de malades double tous les 15 jours », rappelle Olivier Véran...

17h27 : Olivier Véran pourrait ne lancer qu’un message d’alerte

Selon plusieurs sources interrogées par l’AFP, aucune nouvelle restriction ne devrait être annoncée ce soir. Les grandes métropoles, dont certaines craignaient de rejoindre Marseille en zone d’alerte maximale, synonyme de fermeture totale des bars et restaurants, s’acheminent plutôt ce jeudi vers un statu quo. « Ce soir est encore un peu tôt pour annoncer des modifications de classement des métropoles », a indiqué l’entourage de Jean Castex.

« Sauf dégradation très abrupte des indicateurs, on doit laisser un peu de temps entre les premières mesures prises la semaine dernière », comme la fermeture des bars à 22 h 00 et des salles de sport, « entrées en vigueur il y a 4-5 jours, et l’observation des effets », a-t-on ajouté.