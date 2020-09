Une personne âgée dans un Ehpad (illustration). — JEFF PACHOUD-POOL/SIPA

La situation continue d’être alarmante dans le cluster de l’Ehpad Gloriande de Séverac d’Aveyron où un nouveau résident est décédé. Cela porte à 17 le nombre de morts dus au Covid-19 dans cet établissement. Le résident décédé était « en fin de vie », a précisé lundi le responsable de l’Agence régionale de santé dans l’Aveyron, Benjamin Arnal.

Un dispositif renforcé

Début septembre, des symptômes de la maladie sont apparus chez plusieurs résidents et salariés et les tests, réalisés les jours suivants, avaient révélé une infection massive. Seulement seize occupants, parmi les 75 de l’établissement, n’ont pas été infectés par le coronavirus. La plupart d’entre eux ont été placés dans une « unité protégée » et des soignants de la région sont venus renforcer le dispositif de l’Ehpad Gloriande.