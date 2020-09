Mayotte au temps du covid. (archives) — ALI AL-DAHER / AFP

L’état d’urgence sanitaire va être levé à Mayotte et en Guyane, en raison d’une évolution plus favorable de la situation sanitaire, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l’issue du Conseil des ministres. « L’évolution sanitaire dans ces territoires permet de mettre fin dès aujourd’hui à l’état d’urgence, et à Mayotte et la Guyane de rentrer dans le régime transitoire, c’est-à-dire le même régime que le reste du pays », a-t-il précisé.

La loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire de la France est en vigueur pour la période du 11 juillet au 30 octobre mais elle excluait jusque-là les départements de la Guyane et Mayotte, qui avaient été particulièrement touchées en mai et juin par le Covid-19. L’état d’urgence sanitaire avait été prolongé jusqu’au 31 octobre dans ces deux territoires.

Sortie de l'état d'urgence relative

La loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire prévoit de possibles restrictions de circulation des personnes ou des véhicules ainsi que d’accès aux transports en commun là où le virus est actif. Elle permet aussi d’encadrer les rassemblements, fermer des établissements ou imposer des tests virologiques aux personnes arrivant ou quittant le territoire.

Parmi les territoires d’Outre-mer, seules la Guyane et Mayotte connaissent depuis fin août une relative baisse du nombre de personnes infectées. Si Mayotte est en « zone de vulnérabilité modérée », la Guyane reste quant à elle en « zone de vulnérabilité élevée » selon la carte de Santé Publique France du 15 septembre.

40 décès à Mayotte, 64 en Guyane

La directrice de l’ARS de Mayotte, Dominique Voynet, avait indiqué fin août craindre une deuxième vague dans ce territoire en manque de médecins, où 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais lundi, elle a précisé sur Mayotte la 1ere qu’il n’y avait « aucune raison d’être alarmiste », avec une incidence « restée en dessous des 50 cas pour 100.000 habitants ».

Selon l’ARS, 3.301 cas de virus ont été confirmés depuis le début de l’épidémie à Mayotte, et 40 décès recensés. Seulement quatre personnes sont actuellement hospitalisées. La Guyane comptabilise de son côté 9.578 cas positifs, 64 décès, et 22 patients hospitalisés, selon les derniers chiffres de l’ARS mardi.