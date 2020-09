EPIDEMIE Des mesures plus contraignantes, comme l'obligation d'un siège vide de séparation dans les salles, sont décidées par les préfets

Un dépistage PCR au Covid-19 (illustration). — D.Meyer/AFP

Comme on pouvait s’y attendre, la Loire-Atlantique et le Maine-de-Loire sont officiellement passés en zone rouge, dite « zone de circulation active » du coronavirus, ce dimanche. Cela signifie que l’épidémie progresse et que le taux d’incidence de ces deux départements a dépassé le seuil d’alerte de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants, même s’il reste inférieur à la moyenne nationale.