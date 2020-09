Didier Raoult — Christophe Ena/AP/SIPA

La commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 auditionnera la semaine prochaine le professeur Didier Raoult, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ainsi que Marisol Touraine et Roselyne Bachelot.

Pour la reprise de ses auditions après la pause estivale, la commission d’enquête entendra d’abord mardi matin le Pr Delfraissy, puis l’après-midi le Pr Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, connu pour sa défense de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé ce vendredi dans un communiqué.

Didier Raoult toujours plus contesté

Mardi après-midi, suivra une audition commune des Pr Dominique Costagliola, épidémiologiste, et Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat.

Le Pr Raoult a déjà été entendu début juillet par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Ses déclarations, en particulier des accusations de conflits d’intérêts, avaient été vivement contestées par le Conseil scientifique, la Haute autorité de santé (HAS) et l’AP-HP (Hôpitaux de Paris),

Un programme toute la semaine

Mercredi, la commission a prévu deux tables rondes. Le matin avec des experts en santé publique, les Pr Antoine Flahault, directeur du Global Health Institute, Franck Chauvin, président du Haut conseil de la santé publique et Emmanuel Rusch, président de la Société française de santé publique (SFSP) et de la Conférence nationale de Santé (CNS).

L’après-midi, une seconde table ronde réunira des acteurs institutionnels : le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la santé, Geneviève Chêne, directrice générale et Nicole Pelletier, directrice « Alerte et crises » de Santé publique France, et François Bourdillon, ancien directeur général de Santé publique France. Jeudi, deux anciennes ministres de la Santé seront entendues successivement le matin, Marisol Touraine et Roselyne Bachelot.

En début d’après-midi, une table ronde réunira trois anciens directeurs généraux de la santé, le Pr Didier Houssin, le Dr Jean-Yves Grall et le Pr Benoît Vallet, avant l’audition de Gérald Darmanin. Ces auditions seront ouvertes à la presse et retransmises en direct.