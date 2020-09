Coronavirus : Près de 10.000 nouveaux cas de contamination en 24 heures — Lionel GUERICOLAS/MPP/SIPA

La barre des 10.000 nouveaux cas est toute proche. Ces dernières 24 heures, 9.843 personnes supplémentaires ont été contaminées par le coronavirus, selon les derniers chiffres communiqués par la direction générale de la Santé (DGS)​, ce jeudi.

Près de 50.000 nouveaux cas (48.542) ont été comptabilisés en une semaine pendant laquelle plus d’un million de tests ont été réalisés.

Des clusters de plus en plus nombreux

Dans le détail, 5.096 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 352 ces dernières 24 heures. Selon les derniers chiffres, 615 patients dans un état grave se trouvent en réanimation, dont 54 admis depuis mercredi. En une semaine, 1.081.208 de tests ont été réalisés. Leur taux de positivité s’établit désormais à 5.4 %. Concernant les clusters, 73 nouveaux ont été identifiés ces dernières 24 heures, soit 2.025 sur toute la France.

Les régions Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 68 % des malades en réanimation. Dix-neuf personnes sont mortes du Covid-19 depuis mercredi, portant à 30.813 le nombre de décès depuis le début de l’épidémie en France. Dans le détail, 20.338 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers et 10.475 en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.