On le sait, la mise au point d’un vaccin contre le Covid-19 a des allures de sprint. Sous pression, les groupes pharmaceutiques doivent trouver un remède bien plus rapidement qu’en temps normal : entre 12 et 18 mois au lieu de dix ans ou plus. Condition dans lesquelles les effets secondaires indésirables, et notamment ceux à moyen ou long terme, ne pourront pas tous être étudiés. Mercredi, par exemple, on apprenait que les autorités sanitaires américaines ont demandé aux Etats de préparer la distribution à grande échelle d’un vaccin contre le coronavirus d’ici début novembre.

Mais ce jeudi, plusieurs dirigeants d’entreprises pharmaceutiques se sont engagés à « ne rogner sur rien » et à respecter les normes de « sécurité » dans cette course au vaccin, en dépit d’appels parfois insistants à lui préférer la rapidité.

« Nous ne sacrifierons la sécurité sous aucun prétexte »

« Nous ne rognerons sur rien », a promis Albert Bourla, le directeur général de Pfizer, au cours d’un échange par visioconférence avec des journalistes. « Nous ne sacrifierons la sécurité sous aucun prétexte », a renchéri Kenneth Frazier, le PDG de Merck. Les dirigeants s’exprimaient dans le cadre d’un point presse de la Fédération internationale de l’industrie du médicament (IFPMA).

Pfizer et son partenaire Biontech ont fait état de premiers essais concluants début juillet, après des tests sur 45 personnes. Ce projet est entré fin juillet dans une phase d’essais cliniques à grande échelle (phase 3), avec 30.000 volontaires de 18 à 35 ans. Les deux entreprises espèrent boucler la phase 3 dès le mois prochain.

Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna est lui aussi en phase 3 et a commencé des essais à grande échelle sur des milliers de participants humains.

« Je comprends » le scepticisme face à la course effrénée aux vaccins, a déclaré Albert Bourla. « La science est tellement politisée en ce moment ». « Mais nous ne demanderons jamais l’autorisation, quel que soit le vaccin, avant que nous ne sentions qu’il est sûr et efficace », a-t-il conclu.