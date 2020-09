Dans un lycée de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, lors du déconfinement, en avril. (archives) — THEO ROUBY / AFP

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé, mardi, la prolongation des restrictions aux frontières de l’archipel jusqu’au 27 mars 2021 pour se protéger du coronavirus dont il est jusqu’à présent indemne. Seuls 23 cas de Covid-19 ont été recensés dans cette collectivité d’outre-mer française du Pacifique Sud de 270.000 habitants dont aucun local, et tout est fait de sorte que le virus ne circule pas et que les habitants y mènent une vie normale.

« Nous sommes un petit village de Gaulois qui résiste. Tout autour de nous, le monde connaît une recrudescence du virus et nous avons donc la responsabilité de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans cette situation favorable », a déclaré le président du gouvernement collégial, Thierry Santa. Depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement réduits et tout arrivant est obligatoirement placé en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés. Un test PCR doit être effectué avant le départ et un autre avant la sortie de l’hôtel. C’est ce dispositif est prolongé jusqu’au 27 mars 2021.

Peu de vols

Actuellement, la compagnie Air Calédonie International (ACI) opère chaque semaine trois vols vers Tokyo (escale pour Paris), mais un seul revient à Nouméa avec des passagers compte tenu de la capacité d’accueil limitée dans les hôtels, deux vols vers Sydney et deux à destination de Wallis-et-Futuna, îles sans aucun cas de coronavirus répertorié.

« J’en appelle au civisme et à la responsabilité des Calédoniens. Il n’est pas question de reprendre des voyages d’agrément, nous ne sommes pas dans une situation qui permette de partir en vacances », a également déclaré Thierry Santa, alors que les grandes vacances de l’été austral débuteront en décembre. Des vols pontuels de rapatriement de Calédoniens encore bloqués dans la zone Pacifique vont également être organisés.

Pression des chefferies locales

Le gouvernement local, qui a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat de 240 millions d’euros de l’Agence française pour le développement (AFD) pour faire face à la crise, a en outre indiqué que les réquisitions de vols et d’hôtels et la prise en charge des quatorzaines avait été chiffré jusqu’au 31 décembre à 9 milliards CFP (75 millions euros). Un dispositif de quarantaine privatisée, sous le contrôle de la direction des affaires sanitaires et sociales, va par ailleurs être mis en place « pour les entreprises qui souhaitent faire venir à leurs frais des professionnels » indispensables à leur activité économique.

La Nouvelle-Calédonie est le territoire français où le confinement a été le plus court, du 24 mars au 20 avril 2020. Les chefferies coutumières kanak, dont la mémoire collective garde le souvenir de l’introduction par les Occidentaux au 19éme siècle de virus à l’origine d’épidémies meurtrières, ont exercé une forte pression sur les autorités pour que l’île s’isole du reste du monde.