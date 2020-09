51 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans le Gers depuis le 25 août. Illustration. — Shutterstock / Sipa

Cinquante et un nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans le Gers depuis le mardi 25 août, dont une majorité de 20-40 ans (17, contre 16 pour la tranche 40-60 ans, 11 chez les plus de 60 ans et sept chez les moins de 20 ans).

Cette « augmentation importante », dixit la préfecture, a poussé les autorités à publier un communiqué, lundi soir, pour alerter la population au sujet d’« un virus qui circule plus rapidement et de manière plus importante dans le département ».

Sept contaminations lors d’un anniversaire

Selon la préfecture, sept de ces malades ont été contaminés lors d’une fête d’anniversaire organisée le 22 août dans une commune de l’est gersois. Une soixantaine de personnes ont participé à cet événement privé, dont certaines habitent dans un autre département. Toutes ont été contactées pour être dépistées, alors qu’une enquête est en cours afin de déterminer des cas contact.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gers, relativement épargné jusqu’à présent, affiche 386 cas positifs recensés. Ces 51 nouveaux malades représentent donc une poussée importante. Trois nouvelles personnes ont été hospitalisées la semaine dernière à Auch à cause du coronavirus, pour un total de six patients. L’une de ces personnes se trouve en réanimation. 23 personnes sont décédées dans l'un des établissements de santé du département depuis l’apparition de l’épidémie.