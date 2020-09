Le centre hospitalier d'Arcachon a décidé d'interdire les visites. — Capture écran / Google Maps

C’est le revers de la médaille. Si le Bassin d’Arcachon a vécu une très belle saison estivale malgré l’épidémie de Covid-19, il a aussi permis au virus de se propager en accueillant des milliers de touristes. Depuis quelques semaines, l’hôpital de La-Teste-de-Buch reçoit de plus en plus de cas positifs et des clusters se sont aussi formés.

Face à cette recrudescence, la direction de l’établissement a décidé d’interdire les visites (sauf exception) à partir de ce mardi 1er septembre. « Par principe, on interdit les visites mais bien évidemment, on s’attache à mettre en place une prise en charge la plus humaine possible. Toute situation sera appréciée au cas par cas avec les médecins », précise Marie-Pierre Labernadie, la directrice des soins de l’hôpital, à France Bleu Gironde. L’objectif est de protéger au mieux les patients et le personnel soignant.

En raison de l'évolution du contexte sanitaire, nous informons nos usagers que toutes les visites sont interdites à compter du mardi 1er septembre. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.#protegeonsnous #protegeonslesautres #luttonsensemble pic.twitter.com/V3UHGx7L4f — Centre Hospitalier d'Arcachon (@ch_d_arcachon) August 28, 2020

Du côté du CHU de Bordeaux, les visites sont toujours autorisées mais limitées depuis quelques jours. Une seule personne peut rendre visite à un proche par jour pendant une heure.