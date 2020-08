Le masque est obligatoire dans les rues du centre-ville de Nantes. — L.Venance/AFP

Un millier de cas positifs supplémentaires sont recensés en Pays-de-la-Loire en une semaine, selon l'ARS.

Une hausse qui s'explique par les campagnes de dépistage mais aussi par une progression de la circulation du virus.

C'est en Sarthe que la situation demeure la plus inquiétante.

Quelque 5.474 personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le 13 mai en région Pays-de-la-Loire, soit un millier de cas supplémentaires en une semaine, annonce mardi soir l'agence régionale de santé (ARS) dans son dernier bulletin épidémiologique. Une hausse qui s’explique par une campagne de dépistage active (35.000 tests supplémentaires réalisés en une semaine) mais aussi par une progression de la circulation du virus.

Ainsi, le taux d’incidence régional est en augmentation, passant de 19,5 cas positifs pour 10.000 habitants à 27,8. Les cinq départements des Pays-de-la-Loire sont concernés par cette hausse, en particulier la Sarthe qui, avec un taux de 72,5, demeure bien au-dessus du seuil d'alerte fixé par les autorités sanitaires à 50 cas pour 100.000 habitants par semaine. Deux secteurs y sont particulièrement sous surveillance : la ville de Sablé-sur-Sarthe et l’agglomération du Mans.

La Mayenne, qui avait connu en début d’été un regain d’épidémie, affiche un taux d’incidence de 23,3. Le Maine-et-Loire est à 27,7, la Loire-Atlantique à 21,3, tandis que la Vendée ne dépasse pas 7,5 cas pour 100.000 habitants.

Onze malades seulement en réanimation

Autre indicateur qui confirme une certaine expansion de l’épidémie : le taux de positivité des tests pratiqués sur les sept derniers jours s’élève désormais à 2,8 % dans la région, contre 2,6 % la semaine passée. S’il régresse en Sarthe (5,1 %), il grimpe en Maine-et-Loire (3,8 %).

La bonne nouvelle vient toutefois des hospitalisations en cours. Leur nombre est en légère diminution à un niveau modéré (99 malades hospitalisés). Il en est de même pour les patients en réanimation qui ne sont plus que 11 désormais dans la région. Pour rappel, au plus fort de la crise sanitaire, courant avril, la région Pays-de-la-Loire enregistrait jusqu’à 800 hospitalisations en cours et plus de 160 malades en réanimation.

Quelque 489 personnes sont décédées à l’hôpital du Covid-19 en Pays-de-la-Loire cette année.