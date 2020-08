De nombreux soignants redoutent une deuxième vague imminente de coronavirus. — Bastien Louvet/SIPA

Des urgences prises d’assaut, des services de réanimation saturés, et un personnel médical à bout de force. Au plus fort de l’épidémie de coronavirus, le système de santé français a été éprouvé comme jamais, face à un nouveau virus dont on ne connaissait rien ou presque. Et alors même que les hôpitaux étaient déjà essorés par une crise profonde. Médecins, aide-soignant(e) s, infirmiers et infirmières : tout le monde s’est donné sans compter pour prendre soin des patients, poussant les murs de service déjà au maximum de leurs capacités.

Entre-temps, un long confinement total a été décrété pour tenter de contenir la propagation du virus. Puis l’épidémie s’est calmée, les hôpitaux se sont vidés, le déconfinement nous a libérés et l’été est arrivé. Quelques semaines d’insouciance où les gestes barrières ont plus ou moins été respectés​. Où la distance s’est réduite à mesure que les terrasses de cafés et restaurants ont été réinvesties. Résultat : des contaminations et des hospitalisations qui repartent à la hausse. Et le spectre d’une deuxième vague imminente plane désormais. De nombreux soignants redoutent une nouvelle saturation des hôpitaux dans les prochaines semaines.

