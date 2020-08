Le nombre de cas de coronavirus a augmenté ces derniers jours en France. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

30.296 personnes sont décédées au total en France de l’épidémie de coronavirus, dont 19.790 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux, selon la direction générale de la Santé. Ce dernier chiffre a été revu à la baisse depuis le 28 juillet, date du dernier bilan des Ehpads à cause de plusieurs erreurs.

388 patients sont hospitalisés en réanimation, en (très légère) hausse pour la deuxième fois consécutive. C’est quatre de plus que lundi 3 août, un lundi qui avait déjà connu une solde positive en réanimation avec treize personnes supplémentaires en 72 heures le dernier bilan remontant à vendredi dernier.