Depuis samedi, les tests de dépistage du Covid-19 sont « obligatoires et systématiques » à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse pour tous les passagers de plus de 12 ans qui viennent d’Israël, de Serbie ou de Turquie. L'EuroAirport précise sur son site Internet qu’en conséquence, « les délais d’entrée sur les territoires français et suisses​ seront prolongés. »

Ces tests sont effectués à l’aéroport, avant les contrôles de passeport, par des agents de l’Agence régionale de santé Grand-Est. C’est le gouvernement français qui a réclamé ces dépistages à l’aéroport franco-suisse.

From Saturday 1 August 2020, in accordance with French legislation, mandatory COVID-19 tests will be carried out at #EuroAirport for all travelers from countries at risk. At present, this applies to arrivals from Serbia, Turkey and Israel. pic.twitter.com/SlKb6535Am