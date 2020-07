En déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Jean Castex a annoncé la généralisation des tests de dépistage du coronavirus à l'arrivée aux aéroports français. — Thomas SAMSON / AFP

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi la généralisation des tests de dépistage du coronavirus à l’arrivée aux aéroports français. Il a indiqué que ces tests seraient obligatoires pour les voyageurs venant de 16 pays.

Il a en outre « vivement recommandé » vendredi aux Français d'« éviter » de se rendre en Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, en raison de la recrudescence de l’épidémie de coronavirus. « Nous recommandons vivement aux Français d’éviter de se rendre, tant que la situation sanitaire ne s’améliore pas » en Catalogne, a déclaré Jean Castex à l’aéroport de Roissy. « Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci veillent à ce que, dans l’autre sens, les flux soient les plus limités possible », a-t-il ajouté.

