NEGOCIATIONS « Ce protocole » est « le plus important que nous n’ayons jamais eu », a estimé dans un communiqué Françoise Kalb, secrétaire nationale de l’Unsa Santé

Une manifestation de soignants le 16 juin dernier à Paris — O. Gabriel / 20 Minutes

Le syndicat Unsa Santé a annoncé ce vendredi qu’il allait signer avec FO et la CFDT les accords du «Ségur de la santé » sur les salaires des personnels paramédicaux et non soignants, permettant de franchir seuil des 50 % de représentativité de ces personnels nécessaires à son application.

« Ce protocole » est « le plus important que nous n’ayons jamais eu » et « marque une certaine reconnaissance au personnel », a estimé dans un communiqué Françoise Kalb, secrétaire nationale de l’Unsa Santé, en indiquant que son syndicat « apposerait sa signature » au document.