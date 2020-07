VIRUS La campagne de tests va être menée à Saint-Brieuc et dans quatre communes voisines

Il existe deux tests de dépistage du Covid-19 : le test PCR (photo) et le test sérologique. — Allili Mourad

C’est une campagne de tests expérimentale au Covid-19 qui vient de démarrer ce jeudi à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et dans quatre communes voisines. Pilotée par l’Agence régionale de santé, elle fonctionne sur le principe de « bons » qui seront adressés par mail ou courrier pendant le mois de juillet auprès de 63.000 personnes.

Avec ces « bons », les habitants de Saint-Brieuc, Langueux, Trégueux, Yffiniac et Ploufragan pourront bénéficier gratuitement et sans avance de frais d’un test virologique et d’un test sérologique même s’ils ne présentent pas de symptômes. « Cette campagne s’organise sur la base du volontariat », précise l’ARS Bretagne dans un communiqué.

Une opération similaire a déjà été lancée fin juin en Ile-de-France ainsi que dans le Nord. « Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche plus globale d’élargissement des dépistages et du repérage des cas asymptomatiques. L’objectif est de s’assurer qu’il n’existe pas de circulation non connue du virus », indique l’ARS.