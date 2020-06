Le CHU de Nîmes où seront transférés des malades à partir de ce samedi — LODI FRANCK/SIPA

Pour anticiper une éventuelle nouvelle pandémie, le CHU de Nîmes a repensé les deux grands chantiers qu’il avait lancés avant que débute la crise sanitaire.

Les bâtiments ont ainsi été notamment revus, pour être entièrement modulables.

Des unités mobiles, qui pourraient s’inviter sur les parkings, ont été commandées.

Au plus fort de l’épidémie de Covid-19, les hôpitaux ont dû s’organiser, improviser, parfois, pour faire face à l’afflux de patients. Aujourd’hui, tandis que la crise s’estompe, certains souhaitent s’inspirer de cet épisode sanitaire inédit pour se réinventer.

C’est le cas de l’hôpital de Nîmes(Gard) : le CHU Carémeau, qui avait lancé la construction de plusieurs bâtiments bien avant que le coronavirus ne frappe, a réadapté ses projets pour être plus efficace, si une nouvelle pandémie se déclarait.

Un seul patient par chambre

La construction d’un nouveau bâtiment de gériatrie et de maladies infectieuses au sein du campus a été ainsi totalement repensée. Les architectes ont œuvré pendant le confinement pour que ce nouveau bâtiment soit entièrement modulable, en cas de crise. Dans l’aile des maladies infectieuses, « les chambres peuvent être dédoublées », détaille Gérald Berry, architecte à l’agence Chabanne, qui a imaginé le projet. « Une partie du secteur de la gériatrie peut être affectée à des patients atteints par le Covid-19, ou tout le bâtiment peut passer en maladies infectieuses », explique Gérald Berry.

Les parcours au sein du bâtiment ont également été réécrits, avec « une distinction possible des entrées, reprend l’architecte. Les accueils peuvent être différenciés, pour qu’il n’y ait pas de croisement entre les patients. » Le projet présente un autre avantage, en cas de pandémie : il n’y a qu’un patient par chambre. « Les chambres à deux lits sont une problématique, car il faut parvenir à appareiller les patients », indique Nicolas Best, le directeur général du CHU de Nîmes, selon s’ils sont atteints par le virus et contagieux ou non. « Une chambre seule est un véritablement élément de sécurisation. »

Dix lits de plus

Par ailleurs, le regroupement des unités de gériatrie et de maladies infectieuses, prévu avant la crise, tombe bien : cela pourrait être un atout, en cas de nouvelle pandémie, note le directeur de l’hôpital, « les sujets âgés étant particulièrement sensibles ».

Le projet de surélévation du bâtiment principal du CHU de Nîmes - Michel Beauvais Associés - MBA

L’autre grand chantier, la surélévation du bâtiment principal, a aussi été retouché pendant le confinement. Là encore, tout sera modulable pour favoriser la réorganisation en cas de crise. L’unité de surveillance continue, sas entre les soins classiques et la réanimation, qui accueille les patients nécessitant une vigilance accrue, est ainsi passée de 30 à 40 lits, grappillant 10 lits à l’unité hivernale, qui n’est ouverte que quelques mois par an pour faire face à l’afflux de malades quand les températures s’effondrent.

Des unités mobiles pré-équipées

Ces 40 chambres disposeront par ailleurs d’un traitement d’air en « surpression », mais qui pourra être mis en « dépression » en cas de pandémie, pour éviter que le virus ne circule. Sinon, « lorsqu’un malade est infecté, le virus est propagé partout », explique Michel Beauvais, l’architecte à l’agence MBA, qui a pensé le nouveau bâtiment.

Enfin, avec d’autres hôpitaux en France, le CHU de Nîmes a lancé un appel d’offres, pour se doter « d’unités mobiles pré-équipées », à l’image des hôpitaux militaires de campagne​, qui pourraient s’inviter sur les parkings si la place manquait dans les bâtiments. « Ce sont des modules, un peu comme des Lego, qui s’emboîtent, pour augmenter les capacités », note Nicolas Best, directeur général de l’hôpital de Nîmes et président de la commission architecturale de la confédération des CHU.

Une vingtaine d’entreprises se sont déjà manifestées pour les fabriquer. Ces modules pourraient être achetés, ou loués par les hôpitaux. A Nîmes, le CHU devrait en acheter, pour être prêt, sans délai, si un jour, une nouvelle pandémie éclatait.