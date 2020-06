Des passagers arrivent à l'aéroport d'Athènes lundi 15 juin, avec la réouverture des frontières du pays qui espère recevoir beaucoup de touristes pour sa saison estivale. — AFP

Qu’est ce que tu fais pour les vacances ? Dans un contexte de déconfinement en ordre dispersé au sein de l’Union européenne et de craintes toujours vives sur le coronavirus, les Européens se posent un certain nombre de questions sur leurs prochaines vacances estivales. Puis-je entrer dans ce pays ? Une quarantaine est-elle obligatoire ? Les restaurants, les musées sont-ils ouverts ? La Commission européenne lance ce lundi un site Internet et une application pour aider les Européens qui souhaitent passer leurs vacances dans d’autres pays de l’UE.

Un site pour tout savoir sur votre destination

Alors que de nombreux pays européens lèvent ce lundi les restrictions mises en place aux frontières pour lutter contre la pandémie de coronavirus, cet outil, «Re-open EU», mis à jour régulièrement et disponible en 24 langues, permet de connaître les conditions de voyage et de séjour dans les 27 pays de l’UE.

Grâce à ce site, l’utilisateur peut accéder à des informations générales sur la situation épidémiologique du pays concerné, la possibilité d’y circuler librement, d’y entrer en voiture/moto/camping car, l’obligation ou non d’être soumis à une quarantaine, de disposer d’un certificat médical…

Des renseignements sont aussi disponibles sur l’ouverture des magasins non essentiels, des hébergements touristiques, des restaurants, des plages, musées et sites patrimoniaux. Ainsi que sur l’obligation ou non de porter un masque dans les lieux publics, les transports en commun, les mesures de distanciation physique, l’application de traçage de contacts recommandée, les protocoles sanitaires éventuels pour les touristes.

La plupart des pays de l’UE et de l’espace Schengen rouvrent leurs frontières entre eux ce lundi, même si les modalités ne sont pas toujours les mêmes, certains d’entre eux maintenant les restrictions pour les voyageurs en provenance de zones où le taux d’infection est jugé encore trop élevé.