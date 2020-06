7h37 : En Iran aussi, la situation s'aggrave

L'Iran a annoncé plus de 100 morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis deux mois. Les autorités sanitaires ont recensé 107 nouveaux décès, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 8.837 morts en Iran, de loin le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.