Pendant le confinement, nombre de célibataires ont trompé l’ennui en faisant de nouvelles rencontres virtuelles grâce aux multiples applis dédiées. Se promettant de se rencontrer IRL, pour de vrai, une fois le confinement levé. Et aujourd’hui, la fin des restrictions de déplacement et la réouverture des terrasses partout dans l’Hexagone laissent tout le loisir aux cœurs à prendre d’aller à la rencontre de leur potentielle future moitié.

Mais comment « gère »-t-on ses dates dans le monde post-confinement ? A l’heure des gestes barrières, du port du masque et de l’interdiction de faire la bise à ses proches, comment aborder les nouvelles rencontres amoureuses ? On se serre la main ? On se fait la bise ? On passe le date avec un masque sur le visage ? Et si on se plaît vraiment après une ou plusieurs soirées, peut-on s’embrasser, et plus si affinités ? Ben ça, on n’y avait pas pensé !

Vous êtes célibataires et faites de nouvelles rencontres ? Comment cela se passe-t-il pour vous ? Appréhendez-vous la rencontre physique ? Avez-vous peur d’embrasser l’homme ou la femme avec qui vous avez rendez-vous ? Ou bien est-ce la personne avec qui vous avez rendez-vous qui a peur à cause du coronavirus ? Peut-être n’avez-vous aucune crainte particulière ? Racontez-nous.