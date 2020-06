Le professeur Didier Raoult est le directeur de l'IHU — Daniel Cole/AP/SIPA

Les expérimentations menées par le professeur Didier Raoult étaient-elles illégales ? Un particulier a envoyé un courrier à la procureure de Marseille pour dénoncer le célèbre patron de l’IHU, auteur d’essais cliniques controversés sur l’hydroxychloroquine. Selon ce courrier, Didier Raoult n’aurait pas respecté le « consentement libre et éclairé » de certains patients, a appris 20 Minutes, confirmant une information du Canard Enchaîné. L’infectiologue médiatique continue d’affirmer que l'hydroxychloroquine est un remède efficace pour guérir du Covid-19.

"Expression of concern" du Lancet : le journal reconnaît des inquiétudes majeures concernant l'existence des données publiées par MM. Mehra et Depai. Même démarche du côté du New England Journal of Medicine.

Le château de cartes s'effondre.#LancetGate #PiedsNickelés pic.twitter.com/vk0sD90M9m — Didier Raoult (@raoult_didier) June 3, 2020

Selon l’hebdomadaire satyrique, le signalement proviendrait d’un autre infectiologue et daterait du début du mois d’avril. Didier Raoult venait alors de publier une étude observationnelle. Ces études s’inscrivent dans un cadre juridique plus strict que les essais cliniques. Selon Le Canard Enchaîné, l’Agence nationale du médicament aurait mené une enquête, qui conclut que « les modalités d’information des patients et de traçabilité de la motivation de la prescription ne sont pas conformes aux exigences légales. »

La procureure de Marseille Dominique Laurens n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ces informations, ce mercredi matin. Elle a en revanche précisé à 20 Minutes que le parquet « étudie ce courrier avec la plus grande prudence, car il est facile de dénoncer certaines choses mais il est plus difficile de les vérifier. » L’enquête sera longue, car « rien n’est net », selon la magistrate.

Le professeur Didier Raoult n’a – à cette heure – pas réagit.