Une femme se fait dépister à Saint-Nazaire, le 3 avril 2020 (illustration). — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Un cluster est-il en train d’apparaître dans les Alpilles ? La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce ce mardi matin qu’un « foyer de cas positifs de Covid-19 a été identifié parmi des travailleurs agricoles saisonniers. » Ces saisonniers, employés par une entreprise espagnole, travaillent dans le secteur du maraîchage et de l’arboriculture. Ils vivent à Maillane et Noves, dans les Alpilles. Certains d’entre eux sont arrivés en France en janvier.

Sur les 202 personnes testées, 30 cas positifs sont apparus. Les patients ont été placés en quatorzaine. La préfecture et l’ARS cherchent désormais les cas contacts et procèdent à une campagne massive de dépistage, avec les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers. « Tous les lieux d’hébergement connus des salariés employés par cette société » seront contrôlés, annonce la préfecture.