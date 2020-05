Coronavirus EN DIRECT : Selon une étude de Pasteur, des malades du Covid-19 sont toujours immunisés un mois après leur infection…

8h30 : Un mois après avoir été infectés des malades du Covid-19 toujours immunisés

Les équipes de l’institut Pasteur et du CHU de Strasbourg ont testé 160 soignants atteints d’une forme légère du virus (et on insiste sur la forme légère). « On a retrouvé des anticorps chez la quasi-totalité d’entre eux : 159 sur 160 » explique le Pr Arnaud Fontanet de l’Institut Pasteur qui a conduit cette étude au micro de France Inter.

Une nouvelle très encourageante qui pourrait signifier qu’une fois le coronavirus attrapé, il n’est pas possible de l’avoir à nouveau. Il faudra cependant que les chercheurs procèdent à de nouveaux tests dans les semaines et mois à venir pour voir si cette immunité perdure dans le temps.