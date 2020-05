Coronavirus EN DIRECT : La Guyane enregistre 67 nouveaux cas de coronavirus en deux jours…

8 h 05 : Philippe Douste-Blazy défend l’hydroxychloroquine

L’ancien ministre de la Santé a déclaré sur Franceinfo que le médicament était « efficace », mais qu’il ne fallait « surtout pas se l’autoprescrire », ni le donner à certains malades avec lesquels il pouvait y avoir des complications cardiaques.

Concernant l'étude publiée dans la revue The Lancet qui remet pourtant en cause l’efficacité des traitements à base de chloroquine, Philippe Douste-Blazy a affirmé que celle-ci portait sur des stades avancés de la maladie et que le Dr Raoult préconisait lui de prescrire le médicament plus tôt.