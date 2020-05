Le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé ce samedi au Haut conseil de la santé publique (HCSP) de proposer « sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription » de divers traitements comme l'hydroxychloroquine, après la parution d’une étude pointant son inefficacité et ses risques​ pour les malades du Covid-19.

« Suite à la publication dans TheLancet d’une étude alertant sur l’inefficacité et les risques de certains traitements du Covid-19 dont l’hydroxychloroquine, j’ai saisi le HCSP pour qu’il l’analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription », a indiqué le ministre dans un tweet.

