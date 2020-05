Plus de trois semaines après l'annonce d'un haut responsable scientifique américain qu’un médicament expérimental appelé remdesivir accélérait le rétablissement des malades hospitalisés du Covid-19, l’étude détaillant les résultats a été publiée vendredi soir dans une revue médicale cotée.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) qui a conduit l’essai clinique sur un millier de malades dans 10 pays, avait déclaré le 29 avril, dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, que des données préliminaires montraient « que le remdesivir (avait) un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement ».

Dr. Anthony Fauci touts the results of a trial examining remdesivir, an experimental drug treatment for the novel coronavirus, calling it “good news.”



The trial has not yet been peer-reviewed but is being submitted to a journal for review, Fauci says. https://t.co/D0lCL5DmzI pic.twitter.com/UbFRluhDEi