Coronavirus: Nouvelle manifestation du personnel soignant devant l’hôpital Robert Debré à Paris — 20 Minutes

« Du fric pour l’hôpital public », martelaient des dizaines de soignantes et soignants jeudi lors d’une énième manifestation devant l’hôpital Robert Debré à Paris. Tous réclament des revalorisations de salaires et demandent plus de moyens alors qu’ils et elles font face à une crise sanitaire sans précédent depuis près de trois mois.

De nombreux citoyens et citoyennes, « gilets jaunes », élus et élues LFI et communistes ont rejoint le cortège. La manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes devant l’hôpital Robert Debré, situé dans le 19e arrondissement de Paris.

Des rassemblements similaires devraient avoir lieu tous les jeudis à la mi-journée alors que le gouvernement est en train de plancher sur un nouveau plan pour l’hôpital public. Il devrait être présenté d’ici mi-juillet.