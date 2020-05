10h32 : Certains médecins avancent qu’il n’y aura pas de deuxième vague de coronavirus

Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf), « ne voit pas la deuxième vague » de Covid-19 arriver, a-t-il indiqué ce jeudi sur France 2. Comme on lui demandait s’il « redoutait » une deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, l’urgentiste a répondu : « de moins en moins ». « Les modèles mathématiques donnaient la possibilité d’une remontée (…) avec un petit pic qui devait commencer maintenant et en fait on ne le voit pas », a-t-il lancé. « Cela ne veut pas dire que l’épidémie est arrêtée », a-t-il ajouté, insistant bien sûr la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières et porter le masque.

Sur France Inter, Frédéric Adnet, urgentiste à Bobigny, était sur la même impression optimiste. « On a aujourd’hui très peu d’appels et de passages pour Covid aux urgences, et les tests reviennent quasiment tous négatifs. Il y a peut-être un effet de saisonnalité, mais en Seine-Saint-Denis, où l’on n’a jamais été très confiné car les conditions de vie des populations rendaient ce confinement difficile, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas, mais aujourd’hui quasiment plus un seul. »