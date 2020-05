Paris, le 20 mai 2020. Olivier Véran, le ministre de la Santé, fait des annonces en faveur des soignants à l'issue du Conseil des ministres. — Ian LANGSDON / POOL / AFP

Olivier Véran, le ministre de la Santé, s’est exprimé à l’issue du Conseil des ministres. Il a confirmé qu’une concertation aurait lieu à partir de lundi.

Si les conclusions de cette concertation ne seront pas connues avant la mi-juillet, il a d’ores et déjà indiqué une hausse des salaires des soignants.

Lors de cette prise de parole, il a aussi laissé entendre que les 35 heures pourraient être assouplies à l’hôpital.

Les Jeux Olympiques ont été reportés. Mais Olivier Véran espère tout de même aller « plus vite » et « plus fort » en faveur des personnels soignants. Le ministre de la Santé est venu brièvement s’exprimer devant la presse à l’issue du Conseil des ministres consacré, encore ce mercredi, à la lutte contre l’épidémie de coronavirus.20 Minutes dresse la liste des principales annonces à retenir.

Les conclusions du Ségur de la santé au plus tard mi-juillet

Un horizon et un cap. Le « Ségur de la santé » (du nom de l’avenue où le ministère est installé) débutera bien lundi 25 mai. L’ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notat, devrait jouer un rôle dans la tenue des « échanges nationaux » avec l’ensemble des partenaires sociaux, a indiqué Olivier Véran.

« Au plus tard à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels de santé, a poursuivi Olivier Véran, pour apporter des réponses ajustées et construire un système plus fort et plus résilient ».

Une hausse des salaires à l’hôpital et en Ehpad

Il s’est présenté comme un médecin avant de préciser qu’il était aussi ministre. Et Olivier Véran a rappelé qu’il avait occupé à peu près toutes les fonctions dans le domaine de la santé. Du poste d’interne en passant par celui de chef de clinique.

« Le message des soignants a été entendu », a-t-il déclaré, en annonçant « une hausse des salaires à l’hôpital et en Ehpad. » Pour être bien clair, il a martelé que le système de santé allait vivre « un renouveau ». Avant cela, le ministre avait fait, comme le président de la République, une espèce de mea-culpa sur la réforme hospitalière, indiquant que le gouvernement n’avait été « ni assez vite, ni assez fort » sur ce sujet.

Pas de nouvelle carte du coronavirus avant la prochaine étape du déconfinement

En rouge ou en vert ? Interrogé par un journaliste qui lui demandait si l’Ile-de-France et la région Grand-Est allaient « repasser en vert », Olivier Véran a indiqué que cela « n’aurait pas de sens » de publier une nouvelle carte de l’épidémie aujourd’hui.

Il faudra donc attendre la prochaine étape du déconfinement pour savoir si la situation va changer par rapport à aujourd’hui.

Vers un assouplissement des 35 heures à l’hôpital ?

La concertation ne débutera que lundi et il faudra donc encore attendre avant d’en savoir davantage. Mais le ministre a laissé entendre qu’il pourrait y avoir un assouplissement des 35 heures à l’hôpital. Au moment d’évoquer la hausse des salaires, il a aussi expliqué que l’amélioration de la situation passerait par « une remise en question de certains carcans qui empêchent ceux qui le souhaitent de travailler davantage, parfois différemment. »

Dernière information, le ministre n’a pas évoqué la médaille promise aux soignants et qui fait polémique depuis quelques jours.